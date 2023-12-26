Вибивали гроші з пораненого бійця: на Волині затримали банду жорстоких рекетирів

В Україні почастішали випадки здирництва, жертвами якого стають родичі бійців ЗСУ, або й вони самі. Так, на Волині знешкодили злочинну банду, яка «вибивала» гроші у пораненого воїна.

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Як повідомляють в СБУ, зловмисники «виставили йому рахунок» на 120 тисяч гривень для погашення неіснуючого боргу, а коли військовий не погодився, напали на нього і завдали йому тілесних ушкоджень. У постраждалого було діагностовано черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта.

Служба безпеки затримала трьох учасників злочинного угруповання під час отримання ними частини грошей від чоловіка.

Спецоперація СБУ

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Вилучені у підозрюваних кошти

За даними слідства, організатором банди виявився кримінальник, який відбуває покарання в одній із колоній на Волині за пограбування.

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До незаконної діяльності він дистанційно залучив трьох своїх спільників «на волі», які раніше вже мали тюремні строки за розбій, крадіжки та вимагання.

Отримані злочинним способом гроші зловмисники направляли на власні потреби, а також поповнювали «злодійську касу».

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Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження). Затримані перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як на Одещині зловили аферистів, які намагалися нажитися на родичах загиблого бійця ЗСУ.

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