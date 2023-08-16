«Вибивали» гроші з військового та погрожували його вагітній дружині: в Житомирській області викрили банду рекетирів

На Житомирщині, де ліквідували канал переправки за кордон «ухилянтів», затримали ще й банду рекетирів, які «вибивали» гроші з військовослужбовця ЗСУ і погрожували його вагітній дружині.



Щодня зловмисники «вибивали» з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації, констатували в СБУ.



У разі відмови платити «данину» учасники банди викрадали людей і відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у Коростишеві. Там рекетири застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури. Зокрема, перевіряється інформація про зґвалтування ними декількох жінок.



Нині задокументовано факт вимагання 190 тис. грн з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисники погрожували покалічити, а потім вбити його вагітну дружину, якщо він не передасть їм всю суму грошей. У результаті спецоперації Служба безпеки затримала двох лідерів і шістьох активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого.



За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє місцевих кримінальників. До банди вони залучили своїх знайомих, які раніше вже притягувались до відповідальності за особливо тяжкі злочини.





Один з учасників банди

У зловмисників вилучили психотропні препарати

...а також вкрадені та видурені речі

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в їхніх авто виявлено велику суму готівки, одержану злочинним шляхом; незареєстрована зброя, кастети, бейсбольні бити, списки потерпілих, а також банківські картки та мобільні телефони.

Нині затриманим планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу («Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження»). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. На суді зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці липня у Дніпрі було затримано поліцейських начальників, які «кришували» місцевих бандитів.

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