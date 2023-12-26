На борту були «шахеди»: з’явилося відео «прильоту» по «Новочеркаську»

Вночі 26 грудня в порту Феодосії Сили оборони України знищили великий десантний корабель (ВДК) чорноморського флоту рф «новочеркаськ».

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Вибух виявився дуже гучним завдяки тому, що на борту корабля були БПЛА shahed, які російська армія використовує для атак на українські міста.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

Як зазначили у Центрі, напередодні повномасштабного вторгнення росія додатково перекинула у Чорне море шість ВДК з північного і балтійського флотів, збільшивши угруповання кораблів цього класу до 13 одиниць.

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«Ворог планував використати ВДК у десантних операціях із захоплення узбережжя Одеської та Миколаївської областей, однак отримав жорстку відсіч з боку сил берегової оборони України», — йдеться в повідомленні.

Сьогодні ворожі ВДК використовуються для логістичних цілей: перекидання особового складу, військової техніки і боєприпасів між портами рф і тимчасово окупованими територіями України, пояснили у Центрі.

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Сили оборони України завдали великих втрат російським ВДК. Знищено або пошкоджено «саратов», «цезар куніков» (чорноморський флот), «оленегорський горняк» (північний флот), «мінськ» (балтійський флот).

«ВДК „Новочеркаськ“ вперше атакований у порту Бердянська у березні 2022 року, а остаточно знищений Силами оборони України 26 грудня 2023 року», — йдеться в повідомленні.

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Також у Мережі з'явилося відео ймовірного «прильоту» по кораблю.

А згодом — фото того, що залишилося на його місці.

ВДК повністю пішов під воду

Як відомо, «шахеди» по Україні найчастіше запускають саме з окупованого півострова, а також з приморсько-ахтарська, що у краснодарському краї рф.

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