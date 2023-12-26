Відправили вслід за «москвою»: українські воїни знищили великий десантний корабель росії

У ніч на 26 грудня російські загарбники продовжили атакували Україну ударними безпілотниками «шахед». Вогнем у відповідь сили ППО знищили 13 ворожих цілей.

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Про це повідомили у Telegram Повітряні Силі ЗСУ.

Всього військові рф випустили по Україні 19 безпілотників shahed-136/131 із районів Балаклава — Крим та Приморсько-Ахтарсь — росія.

Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 13 «шахедів» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

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Також сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» біля Феодосії. В результаті його було знищено.

Спочатку у місцевих пабліках з'явилися повідомлення про дуже потужний «приліт».

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Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що було знищено великий десантний корабель «Новочеркаськ».

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«Дякую пілотам Повітряних Сил та всім причетним за філігранну роботу!», — додавши він, завершивши пост «порадою» врагам: «Одягайте штани і по-домашньому уїзжайтє з нашого Криму, поки ще не пізно!».

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що ВДК «Новочеркаск» отримав пошкодження ще 24 березня 2022 року, коли потрапив під удар у порту тимчасово окупованого Бердянська. Тоді було знищено ВДК «Саратов», а от «Новочеркаську» з пошкодженнями, але вдалося втекти.

«Після ремонту корабель був зайнятий у логістиці окупантів, перевозячи техніку, боєприпаси, а також дрони-камікадзе Shаhed-136. З урахуванням детонації, яку можна було спостерігати в Феодосії порту цієї ночі, стояв він там явно не порожняком», — акцентував Коваленко.

Нагадаємо, що у вересні в Головному управлінні розвідки підтвердили ураження російського корабля та підводної лодки Росії у Севастополі.

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