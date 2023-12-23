Всі дрони, які намагалися пізно ввечері атакувати Одеську та Хмельницьку області, знищено ППО, — Повітряні Сили

С 18:00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти знов атакували ударними БпЛА типу «Shahed».

Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, дрони-камікадзе запускалися з районів Балаклава — Крим, Приморсько-Ахтарськ — рф.

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Усі дев’ять «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

В Силах оборони півдня зазначили, що сім ударних дронів були збиті на Одещині: «Внаслідок вибуху в процесі падіння збитого дрона, ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району. Люди не постраждали».

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Фото Сил оборони півдня

За даними Генштабу ЗСУ, згалом протягом доби, що минула, російські окупанти атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу «Shahed-136/131». Протиповітряною обороною 19 ударних БпЛА знищено. Також ворог завдав 1 ракетний та 40 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

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Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень:

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено 3 винищувача-бомбардувальника Су-34.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 2 пункти управління противника.

За добу було ліквідовано більше тисячі окупантів — загальні втрати армії ворога перевищили 352 тисячі військових.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що за ворожими винищувачами-бомбордувальниками, які були знищені на південному напрямку, українські війскові «полювали» тривалий час.

Фото МВС

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