Батько Емі Вайнгаус подав до суду на двох її подруг через суперечку за спадок зірки

Батько покійної попспівачки Емі Вайнгаус, за речі якої шанувальники готові платити сотні тисяч доларів, судиться з двома її друзями на суму понад 730 000 фунтів стерлінгів. У судовому документі стверджується, що приятельки нажилися на продажі майна його дочки на аукціонах, пише thesun.co.uk.

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Батько зірки Мітч Вайнхаус як розпорядник майна подає позов проти Наомі Паррі та Катріони Гурлей до Високого суду Лондона. Він стверджує, що за предмети, продані на одному аукціоні, мав би отримати 30 відсотків прибутку Фонд Емі Вайнгауз.

У заяві, вперше оприлюдненій представником «Маєтку Емі Вайнгауз» минулого місяця, йдеться: «2021 рік — це рік, в якому Емі Вайнгауз отримає прибуток від аукціону: у 2021 році „Маєток Емі“ виставив на аукціон предмети з її життя та кар'єри, а 30% вторгованих коштів пішли до Фонду Емі Вайнгауз. Дві особи продали ряд предметів на цьому аукціоні й залишили собі отримані кошти: всі вони були пов'язані з Емі».

Як ці предмети потрапили до них у власність, невідомо. Тому було розпочато юридичний процес, щоб прояснити ситуацію.

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«Фонд Емі Вайнгаус отримає пряму вигоду, якщо гроші будуть стягнуті з будь-якого з відповідачів», — пише видання.

Емі померла у 2011 році у віці 27 років від алкогольного отруєння.

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