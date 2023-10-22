«Безцінна» колекція картин Берлусконі виявилася купою мотлоху, яка завдає спадкоємцям одні неприємності

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, який протягом багатьох років був найбагатшою людиною в країні, цікавився не лише політикою та футболом. Він залишив своїм спадкоємцям величезну колекцію творів мистецтва. Берлусконі збирав її протягом майже всього свого життя й дуже пишався цими картинами. Він любив дарувати їх друзям та знайомим.

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Нагадаємо, Сільвіо помер у червні 2023 року у віці 86 років. Левову частину свого багатства він заповів дітям. І вони справедливо вважали, що батьківська колекція, яка налічує приблизно 25 тисяч картин та статуй, принесе їм великі гроші.

Однак, як з'ясувалося тепер, колекція Берлусконі складається в основному з робіт низької якості, які не становлять жодної цінності. Про це публічно заявив один із провідних італійських мистецтвознавців Вітторіо Сгарбі.

За його словами, у Берлусконі було лише п'ять-шість картин, які справді цікаві. Це оригінали Тіціана та Рембрандта. Але безцінними їх важко назвати. Сгарбі вважає, що вся колекція коштує не більше 20 млн євро. І це виключно завдяки цим п'яти-шести витворам мистецтва. Все інше — мотлох, який не завдає спадкоємцям нічого, крім клопоту та головного болю.

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По-справжньому цінні картини Берлусконі дбайливо зберігав на віллі в Аркорі неподалік Мілана. Решту він розпорядився тримати на величезному складі площею 3200 кв. метрів поряд з віллою.

За даними газети La Repubblica, утримання складу, де зберігається колекція, коштує приблизно 800 тисяч євро на рік. При цьому картинам там загрожують деревні хробаки. Вони вже знищили частину полотен. Берлусконі, а тепер і його спадкоємці, наймали спеціальну команду для боротьби зі шкідниками. У деяких випадках витрати на винищення черв'яків перевищували вартість самих картин!

Проте спадкоємці Сільвіо заявили, що мають намір і надалі берегти його колекцію. Вони відмовилися коментувати оцінку, яку дав картинам Вітторіо Сгарбі.

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Відомий лондонський артдилер Чезаре Лампронті, який підтримував тісні стосунки з Берлусконі протягом 30 років, розповів ВВС, що італійський мільярдер був дуже імпульсивним покупцем.

«Він любив купувати жіночі портрети, які дарував друзям. Коли він був молодшим, то купував у галереях і в дилерів, але з віком став купувати картини на телевізійних аукціонах. Звичайно, Берлусконі знав, що це нічого не варте», — стверджує Лампронті.

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