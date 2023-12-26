Гроші потечуть рікою: обряд на новорічну ніч для залучення багатства

Деякі українці вважають, що поради астрологів, екстрасенсів або фахівців по картах Таро цілком можуть їм допомогти отримати необхідну суму грошей перед Новим роком.

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І навіть поради про те, що краще сподіватись виключно на власні сили, не можуть їх переконати в іншому. Хоча, можливо, саме така впевненість і приводить в дію якість незрозумілі таємничі сили, що здійснюють бажання. Особливо, коли йдеться про Новий рік.

Багато людей стверджують, що після виконання обряду, про який піде мова, у них починалося везіння у фінансових справах, пише видання «Телеграф».



Цей нескладний «ритуал» — класти гроші під подушку напередодні Нового року. Але щоб обряд подіяв, потрібно виконати його правильно.

Отже, увечері 31 грудня покладіть під подушку купюру або монети. Не забудьте загадати бажання, пов'язане з грошима.

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Перед сном подумайте про те, як ви хочете, щоб у новому році у вас було більше грошей.

Вранці, прокинувшись, не діставайте гроші з-під подушки. Залиште їх там до обіду. Після обіду візьміть гроші з-під подушки й покладіть їх в гаманець.

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Можна покласти будь-яку купюру або монету, але краще, якщо це буде нова купюра або монета, яка не була в обігу. Також можна покласти кілька монеток або купюр різного номіналу.

Загадати потрібно конкретне бажання, пов'язане з грошима. Наприклад, ви можете загадати, щоб у новому році у вас з'явилася нова робота з високою зарплатою, щоб ви купили нову машину або квартиру, або щоб ви подорожували по світу.

Щоб обряд подіяв, потрібно вірити в нього. Якщо ви будете сумніватися, то обряд не спрацює. Тому перед тим, як виконувати обряд, постарайтеся налаштуватися на позитивний лад і повірити в те, що у вас все вийде.

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Якщо ви хочете, щоб обряд подіяв ще краще, то можна покласти під подушку не тільки гроші, але та інші символи достатку, такі як зерно, пшениця або горіхи.

Також можна вимовити спеціальний заговір, коли будете класти гроші під подушку. Наприклад, можна сказати такий: «Гроші, гроші, ідіть до мене, залишайтеся в мене. Багато, багато, багато, щоб мені було достатньо».

Також варто прислухатися до рекомендацій київського мольфара Макса Гордєєва, який радить постійно мати на кухні певні предмети, які будуть притягувати в житло багатство та удачу.

Крім того, нагадаємо, що відома астрологиня Анжела Перл радить сьогодні не дозволяти собі лінуватися, і тоді можуть статися приємні несподівані події.

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