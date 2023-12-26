За рік війни статки Порошенка збільшились майже до $ 1 млрд: він наздогнав Пінчука та Ахметова

Народний депутат Петро Порошенко, якого нещодавно не випустили за кордон, увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим. Порівняно з минулим роком статки Порошенка виросли на 224 мільйони доларів та складають майже 1 млрд доларів. Відповідні дані опублікувала експертка Світлана Кушнір на основі рейтингів провідних бізнесвидань України — NV та Forbes.

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Згідно з інформацією, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців зі статками 954 мільйони доларів. Він трохи не дотягнув до мільярда доларів та посів третє місце після Ріната Ахметова та Віктора Пінчука.

«Таким чином, за 12 місяців статки Порошенка зросли на 224 мільйони доларів. У перший рік повномасштабного вторгнення Порошенко посідав лише 12 місце у рейтингу багатіїв зі статками у 730 мільйонів доларів», — пише Кушнір

Як повідомлялося, нещодавно навколо статків Порошенка розгорівся скандал. Згідно з даними НАЗК, Порошенко отримав понад 37 мільйонів гривень від уряду проросійського Віктора Орбана. Це сталось за тиждень до того, як Порошенко намагався виїхати за кордон на перемовини з Орбаном. Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими фсб та гру.

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