Росіяни атакували Херсонщину, загинули люди

Вдень 26 грудня російські війська знов атакували Херсонську область. Двоє людей загинули.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Опівдні росіяни випустили щонайменше 26 снарядів по Микільському. В селищі пошкоджені десятки будинків. З-під завалів одного з них дістали тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Також окупанти обстріляли Тягинку. Там теж загинула одна людина.

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Прокуратурою області розпочато розслідування.

«За даними слідства, 26 грудня 2023 року близько 12:20 збройні сили рф з артилерійської зброї обстріляли село у Дар’ївській громаді Херсонського району.

Через влучання снаряда у приватний будинок загинув 71 — річний місцевий житель.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди», — повідомили в обласній прокуратурі.

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Керівник ОВА Олександр Прокудін також зазначив, що за минулу добу противник здійснив 74 обстріли по населених пунктах області, випустивши 391 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі.

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По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 26 грудня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками «шахед». Сили ППО знищили 13 ворожих цілей.

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