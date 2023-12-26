Росіяни атакували Херсонщину, загинули люди
Вдень 26 грудня російські війська знов атакували Херсонську область. Двоє людей загинули.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Опівдні росіяни випустили щонайменше 26 снарядів по Микільському. В селищі пошкоджені десятки будинків. З-під завалів одного з них дістали тіло загиблого 71-річного чоловіка.
Також окупанти обстріляли Тягинку. Там теж загинула одна людина.
Прокуратурою області розпочато розслідування.
«За даними слідства, 26 грудня 2023 року близько 12:20 збройні сили рф з артилерійської зброї обстріляли село у Дар’ївській громаді Херсонського району.
Через влучання снаряда у приватний будинок загинув 71 — річний місцевий житель.
Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди», — повідомили в обласній прокуратурі.
Керівник ОВА Олександр Прокудін також зазначив, що за минулу добу противник здійснив 74 обстріли по населених пунктах області, випустивши 391 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі.
По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди. Через російську агресію одна людина дістала поранення.
Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 26 грудня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками «шахед». Сили ППО знищили 13 ворожих цілей.164