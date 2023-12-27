У Києві винесли жорсткий вирок любителю «руського міра», який готував ракетні удари росіян по столиці

Ще один російський агент, який готував повітряні удари ворога по столиці, отримав суворий вирок — 15 років тюрьми.

Як повідомляють в СБУ, зрадник був учасником агентурної групи фсб, яку знешкодили у вересні 2022 року. Серед пріоритетних цілей ворога були можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території міста. Також окупантів цікавив технічний стан столичних енергооб’єктів, зокрема теплових електростанцій, по яких агресор планував скоригувати ракетні або дронові атаки.

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Засуджений — 46-річний киянин, якого у серпні 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник управління фсб по ростовській області. До підривної діяльності російський агент залучив свого знайомого — 39-річного мешканця столиці, який конспірувався під псевдонімом «Нарік». Встановлено, що він їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку українських об’єктів.

Отримані файли «Нарік» передавав ворожому агенту, який потім «звітував» через месенджер перед своїм російським куратором. За співпрацю з окупантами зрадник отримував грошову винагороду на власну банківську картку.

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В Службі безпеки зазначили, що спільника у жовтні цього року було засуджено до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що цього літа в столиці СБУ затримала одесита, який приїхав до Києва у пошуках «швидкого заробітку». На нього вийшли представники ворожої розвідки та завербували хлопця. Зловмисника затримали «на гарячому», коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та «прив'язував» її GPS-координати до електронної карти.

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Фото СБУ

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