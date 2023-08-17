На Київщині, де СБУ нещодавно виявила колаборанта, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь рф, затриманий російський агент, який допомогав готувати новий ракетний обстріл Києва.



Як зазначають в Службі безпеки України, зловмисник за гроші працював на головне управління генерального штабу зс рф, більш відомого як гру. Він встановлював геолокації підрозділів Сил оборони на території столичного регіону. А найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ, де здійснюють техобслуговування та відновлення української техніки.





Фото СБУ

«Також фігурант „зливав“ окупантам інформацію про електропідстанції у Києві. За наявними даними, ворожа спецслужба сподівалась, що під час збору розвідданих їхній поплічник зможе виявити поблизу енергооб’єктів місця бойового чергування української ППО. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки нової серії прицільних повітряних ударів рф по Києву та прилеглих населених пунктах», — йдеться у повдомленні.



Зловмисника затримали «на гарячому», коли він здійснював відеозйомку військової бази ЗСУ та «прив'язував» її GPS-координати до електронної карти.



Фото СБУ

Зрадник — 23-річний мешканець Одеси, який переїхав до Києва у пошуках «швидкого заробітку». Для цього залишав власні «резюме» на спеціалізованих інтернет-платформах з пошуку підсобних робіт. І знайшов — на нього вийшла російська воєнна розвідка, яка за гроші залучила одесита до співпраці.



Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук і смартфон з доказами його розвідувально-підривної діяльності проти України. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі зловмисник знаходиться під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що днями Шевченківський районний суд Києва визнав колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова винним у державній зраді, замаху на вчинення теракту та зберіганні боєприпасів. Його засудили до 12 років позбавлення волі.

Фото СБУ

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