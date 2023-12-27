Суд у Києві ухвалив вирок пушиліну: скільки дали

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури ухвалено вирок ватажку незаконно створеної на території Донеччини «республіки» — очільника так званої «днр» дениса пушиліна засуджено до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Нагадаємо, що під його «керівництвом» квазіреспубліка була «визнана» росією.

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Як повідомляють в Офісі генпрокурора, йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність

«Прокурори у суді довели, що очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради «днр». На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон «про референдум днр з питання входження до складу рф». Ватажок «днр» неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до рф. Тим самим закликав до захоплення рф території України. Зрештою, на підставі підписаного «головою» нікчемного акту на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових рф проведено незаконне «народне волевиявлення. 30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом держави-агресора «договір» про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно 15 років тюрми отримав російський агент, який формував свою мережу на півдні України. Його виманили з території невизнаного Придністоров`я та затримали.

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Фото прокуратури

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