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«Присів» на 15 років: винесено вирок російському агенту, якого СБУ виманила з Придністров'я

10:45 19 грудня 2023
Під час судового засідання

Суд виніс вирок у справі агента фсб з оперативним псевдонімом «Скіф», який формував власну мережу інформаторів на Одещині.

У жовтні 2023 року контррозвідка Служби безпека розробила оперативну комбінацію та вивела його з території невизнаного Придністров’я — тоді за сценарієм української спецслужби російський агент приїхав на Одещину для того, щоб особисто завербувати співробітницю СБУ. На території південного регіону його й затримали на «гарячому», нагадали у спецслужбі.

І ось нині за матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 15 років тюрми, визнавши його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану»).

Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці так званої «ПМР».

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Потім у складі російського спецназу «Едельвейс» воював у Дагестані та Чечні, а у 2014 році зрадник прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь рф, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант знову втік до невизнаного Придністров’я, де у 2019 році для виконання завдань фсб був завербований двома представниками її місцевої «філії».

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Нагадаємо, що СБУ затримала і підручного «Скіфа» в Одесі — цей «волонтер» і комсомолець коригував удари росіян по рідному місту.

Фото СБУ

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