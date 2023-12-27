У грудні проєкту «Ф-підтримка» для вимушено переміщених тваринок від мережі «Фокстрот» та БО БФ Happy Paw виповнився один рік. Ця програма націлена на те, щоб, об’єднавши можливості бізнесу та зусилля благодійників, підтримати врятованих від війни тварин і притулки, що прийняли чотирилапих «біженців». Зокрема, в рамках однойменного збору забезпечити їх кормом, необхідними ліками та новими оселями.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом року небайдужі українці спільно з бізнесом «Фокстрот» перерахували на потреби «хвостиків» 1 мільйон гривень. Це дало можливість допомогти 9567 тваринам із 43 притулків. Зокрема, за ці кошти закуплено 16 037 кг корму та 5131 ветеринарний препарат у притулки, евакуйовані з Донеччини, Херсонщині, Харківщини тощо, або ж у ті, що приймають врятованих тварин на Київщині, Дніпропетровщині, Черкащині та інших постраждалих від ворожих атак регіонів.

«Для нас 1 мільйон гривень — це не просто велика сума. Це величезний потенціал допомоги, сотні закритих запитів, можливість підтримати притулки для тварин і волонтерів, не полишивши їх один на один з бідою. Тішимося, що нашу долоньку „Ф-підтримки“ спільну з усіма українцями, які підтримали проєкт, відчули хвостики й лапки у притулках», — коментує Людмила Єнжеєвська, кураторка фонду Happy Paw.

Відзначимо, у листопаді кейс мережі «Фокстрот» «Ф-підтримка» відзначено у номінації «Корпоративний благодійний фонд» від профільного видання MMR. Кейс розкрив філософію та систему комунікацій корпоративного соціального проєкту ритейлера і благодійної організації Happy Paw — не залишати пухнастих друзів у біді та допомагати притулкам для тварин, які особливо потребують підтримки під час війни.

РЕКЛАМА

«Ми раді з того, що намір допомогти постраждалим від війни тваринам реалізувався у такий масштабний та, головне, результативний проєкт. Тисячі тварин, які після обстрілів, втрати домівки знайшли новий прихисток і відчули нашу „Ф-підтримку“. Дякуємо всім, хто розділяє наші цінності та разом з нами робить хвостиків щасливішими», — зазначив Олег Нікольський, маркетинг директор «Фокстрот».

РЕКЛАМА

Мережа «Фокстрот» продовжує системну допомогу безпритульним тваринам. Програма «Ф-підтримка» триває, а також на регулярній основі «Фокстрот» забезпечує притулки для тварин побутовою та іншою технікою. Протягом року компанія передала 32 одиниці техніки (пральні машини, холодильники, водонагрівачі, дрібні побутові прилади тощо) 18 прихисткам для безпритульних хвостиків на суму понад 200 000 грн.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, системну підтримку притулків та адопції безпритульних тварин «Фокстрот» розпочав наприкінці 2020 року, запустивши комплексну програму «Пухнасті друзі в кожен дім».

31

Читайте нас у Facebook та Instagram