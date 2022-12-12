Запрацювала «Ф-підтримка» для тваринок з допомоги врятованим від війни «хвостикам»

У рамках благодійного збору фонд Happy Paw за інформаційної підтримки мережі Фокстрот партнери будуть втілювати мрії тваринок у життя: купувати корм, будки, дрова тощо у притулки, де живуть переміщені хвостики. Їх врятували з підвалів Маріуполя, зруйнованих нещадним ворогом вулиць Бучі, Бахмута та інших прифронтових міст. Вони, так само як і ми, відчувають увесь біль і жахи війни, та потребують підтримки. Нашої з вами, людської підтримки.

Саме тому давні партнери — благодійна організація Happy Paw та мережа Фокстрот в рамках проєкту «Пухнасті друзі в кожен дім» ініціювали старт спільної програми «Ф-підтримка для тваринки», щоб допомагати безпритульним тваринам, яких було евакуйовано із зони бойових дій. Зокрема, купувати корм, медикаменти, будки, дрова тощо у притулки, де живуть переміщені хвостики.

«Війна назавжди змінила життя не десятків тисяч тварин, адже вони опинились на вулицях налякані, травмовані, покинуті і голодні. Тварини із гарячих точок пережили немислиме, але вижили. Саме тому ми у Happy Paw разом з Фокстрот вирішили направити особливу допомогу для переміщених чи евакуйованих котів і собак. Зараз ці врятовані пухнастики живуть у притулках у більш безпечних регіонах України. І кожен з них мріє, аби його лапки одужали, аби з’явився нарешті свій теплий куточок, аби мисочка не була порожня. Такі прості мрії під силу здійснити кожному з нас, долучившись до збору коштів проєкту «Ф-підтримка», — зазначає куратор фонду Happy Paw Людмила Єнжеєвська.

Збір триватиме з 9 грудня 2022 року до 31 березня 2023 року. Усі зібрані в період акції кошти фонд спрямовує на забезпечення потреб врятованих хвостиків.

«Фокстрот продовжує підтримувати ініціативи з допомоги безпритульним тваринам. Наш проєкт з пухнастиками і Happy Paw — це як спільна дитина, яка росте, розвивається і зміцнюється. І програма з підтримки вимушено переміщених тваринок — ще один напрямок у корпоративній ініціативі бренду. Завдяки „Ф-підтримці“ працівники притулків зможуть будувати нові вольєри, оперативно надавати першу медичну допомогу, купувати ліки та корм для тварин, а також шукати пухнастим нових господарів», — додає в.о. маркетинг директора Фокстрот Ольга Вітомська.

Зазначимо, на початку 2020 року мережа Фокстрот запустила масштабний соціальний проєкт «Пухнасті друзі в кожен дім». За півтора роки реалізовано безліч ініціатив, включаючи щомісячну адресну допомогу 25 притулкам у вигляді побутової техніки, підтримку освітнього проєкту «Біоетика» з виховання у дітей та молоді гуманного ставлення до тварин, участь у проєкті «Опіка» (утримання лисичок Філі й Аліси у притулку «Бест Френдс») та ін.

Наприкінці 2021 року корпоративна програма «Пухнасті друзі в кожен дім» від Фокстрот та Happy Paw отримала дві відзнаки: у відкритому конкурсі учасників Глобального договору ООН в Україні та інших східноєвропейських країнах «Partnership for Sustainability Award» та Конкурсі кейсів з КСВ від CSR Ukraine.

І навіть попри повномасштабну війну ритейлер продовжує виконувати свою місію. Адже вірні друзі не лише не залишають близьких у біді, а й продовжують турбуватися про їхній затишок та дарувати тепло. Тож нехай кожна лапка знайде свою долоню Ф-підтримки.

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