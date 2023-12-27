Власника елітного Bank Hotel, який «полюбляє» Львівська мерія, внесли у санкційний список РНБО: про кого йдеться

23 грудня президент України підписав Указ «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». До переліку потрапили 43 особи, серед яких бізнесмен, банкір і готельєр В’ячеслав Михайлович Юткін.

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Що про нього відомо

Юткін — київський підприємець. Він закінчив інститут ім. Ю. Андропова КДБ СРСР. У 1979−1991 рр. працював у радянській розвідці, а потім — у Службі безпеки України на посаді заступника керівника інформаційно-аналітичного центру.

З 2001-го по 2007 рік В'ячеслав Юткін очолював «Банк НРБ», а у 2008 році став головою правління «Сбербанку». З 2009-го по 2016 рік обіймав керівні посади в «Промінвестбанку», львівська філія якого була розташована в теперішній будівлі BANK Hotel на вул. Листопадового Чину, 8, який належить підсанкційному бізнесмену.

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BANK Hotel

Як Юткін розповідав в інтерв’ю, бізнесом йому запропонували займатись з «Москви», а зокрема Олександр Лебедєв, який з 1984-го по 1992 рік працював у Службі зовнішньої розвідки. За словами Юткіна, досвід у спецслужбах допомагає йому в бізнесі, оскільки «в інституті розвідки давали найкращу освіту, знання мов, розуміння аналітики, відчуття людей, а без цього досвіду важко працювати в бізнесі».

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Згідно з даними сервісу YouControl, Юткін вважається бенефіціаром у 22 фірмах, засновником у 14-ти та ще в 5-ох — керівником. На сьогодні, окрім BANK готелю у Львові, йому належать «Парк-готель Київ», «Конгрес-готель «Пуща» у Пущі-Водиці, «Дачний готель «Глібівка» у Глібівці Вишгородського району Київщини, готель у Карпатах і в Алушті, а також низка інвестиційних компаній в Києві та Харкові.

Як мер Львова Садовий пов’язаний з підсанкційним бізнесменом?

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У своїх числених інтерв’ю Юткін розповідав, що товаришує з мером Львова Андрієм Садовим, який з початку поточного року потрапив у декілька корупційних скандалів.

Тому не випадково, що під час виборів міського голови у 2020 році саме у цьому VIP-готелі працював штаб Андрія Садового. Причому цей факт аж ніяк не ховався, а сам Садовий відомий тим, що любить ходити до цього готелю обідати під час своєї законної перерви.

Як писав нардеп Микола Княжицький, п’ятизірковий BANKHOTEL, у якому відкрив штаб Андрій Садовий, на той момент продовжував фінансово контролюватися через зобов'язання перед ВТБ Україна, що перейшли до ВТБ банку росії, урядом російської федерації. Також, за словами нардепа, у 2016 році виконавчий комітет Львівської міськради видав містобудівні умови для будівництва цього готелю.

Цікавим є й той факт, що елітний BANK Hotel й досі дуже подобається львівськім органам влади. Не зважаючи на важку ситуацію в країні, у цьому готелі, зокрема, відбувається багато офіційних заходів та форумів. Так, 1 грудня у Львові пройшов Форум з розвитку та підтримки сімейних форм виховання «Дитина.Мрія.Родина», співорганізатором якого була Львівська міська рада.

Які санкції застосують до Юткіна?

У документі зазначається, що до 71-річного В’ячеслав Юткіна, серед іншого, застосують повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань, заборону участі у приватизації та оренді державного майна, заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Наразі В’ячеслав Юткін не коментував свого потрапляння до санкційного списку РНБО.

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