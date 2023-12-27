У ЗСУ розповіли, кому з українців не вручатимуть повістки у громадських місцях

В Україні триває загальна мобілізація. Співробітники територіальних центрів комплектування не виписуватимуть повістку в громадських місцях, якщо громадянин має при собі облікові документи. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в етері національного телемарафону.

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Він наголосив, що повістки можуть виписуватись на блокпостах, а також в інших громадських місцях.

«Якщо у вас є при собі документи та військово-обліковий документ, то до вас питань не буде. Це більше стосується тих, хто уникає постановки на військовий облік», — пояснив Володимир Фітьо.

За його словами, перша повістка не означає відправки на фронт, — йдеться про уточнення облікових даних. Після цього чоловік проходить медичний огляд.

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«Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють у навчальний центр», — каже Фітьо.

Навчання триває щонайменше місяць, потім відведено два тижні на злагодження підрозділу, розповів представник ЗСУ.

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«Якщо професія складніша, то навчання може тривати два-три місяці, у тому числі і за кордоном. Тільки після цього ви вирушаєте до військової частини. Перша повістка — це не відправка на війну», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», в Україні найближчим часом мають намір посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та інші військові правопорушення. Про це йдеться у проекті закону № 10379, який було внесено 25 грудня до Верховної Ради.

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