Новий законопроєкт про мобілізацію: хто має право на відстрочку

Вчора, 25 грудня, Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт № 10378 про удосконалення процедур мобілізації та військового обліку.

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Законопроєктом пропонується внести ряд змін у закони про мобілізацію та військову службу.

У ньому, зокрема передбачено низку заходів, які можуть бути застосовані до військовозобов'язаних за відмову з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

«Повістка про виклик до ТЦК та СП може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту», — йдеться у тексті законопроєкту.

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Також у тексті законопроєкту говориться про те, хто має право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Перш за все це:

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особи з інвалідністю І чи ІІ групи, або особи, які тимчасово не придатні;

особи, дружина (чоловік) яких з числа осіб з інвалідністю I або II групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;

жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітні жінки.

Також право на відстрочку отримують чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради АР Крим.

Крім того, законопроект пропонує звільнити від призову на військову службу наступні категорії громадян:

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здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (професією), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно в закладах вищої або фахової вищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах фахової (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку.

Зазначається, що не підлягають призову чоловіки і жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час антитерористичної операції, а ще — військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільнені зі служби в запас (вони матимуть право на дворічну відстрочку). Також не підлягають призову військовозобов'язані, які проходили військову службу і були звільнені в запас у зв'язку зі звільненням з полону. Ці категорії осіб можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою.

А ще під призов протягом шести місяців не підлягають військовозобов'язані з числа громадян, звільнених від строкової військової служби під час дії воєнного стану.

Також, згідно з документом, право на відстрочку від призову будуть мати державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури.

У законопроєкті пропонується надавати можливість військовослужбовцям, яких звільнили з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом під час додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів.

Органи місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних і військових адміністрацій, підприємств, установ та організацій пропонується залучати до активної участі в заходах проведення мобілізації, зокрема, під час оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку під час мобілізації, до збірних пунктів і військових частин.

У документі також уточнюються обов'язки громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Зокрема, згідно з законопроєктом громадяни зобовʼязані проходити медичний огляд і лікування в лікувально-профілактичних установах згідно з рішенням військово-лікарської комісії, ставати на військовий облік за місцем перебування в разі переїзду під час проведення мобілізації, з'являтися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військових частин після оголошення мобілізації, мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особу, який пред'являють на вимогу згідно із законом.

Нагадаємо, на думку військового ЗСУ, ситуація на фронті буде у новому році погіршуватись, тому українцям слід бути готовими до тотальної мобілізації.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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