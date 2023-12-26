До 200 тисяч грн штрафу або тюрма: що «світить» за ухилення від мобілізації

В Україні найближчим часом мають намір посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та інші військові правопорушення. Про це йдеться в проєкті закону № 10379, який було внесено вчора, 25 грудня, у Верховну Раду.

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Пропонується внести зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів і, зокрема, значно збільшити штрафи за військові правопорушення.

Так, за порушення правил військового обліку (наприклад, за ухилення від постановки на облік) пропонується збільшити штраф у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 грн). Зараз сума штрафу становить 3 400−5 100 грн.

За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян будуть штрафувати на суму від 25 500 до 34 000 грн, а посадовцям «світитиме» від 34 000 до 85 000 грн.

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Варто зазначити, що за порушення цього самого законодавства в особливий період штраф сягатиме від 34 000 до 51 000 грн для громадян та від 153 000 до 204 000 грн для посадовців.

Крім того, осіб, які порушать законодавство під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення — до трьох діб.

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Додамо, що кримінальне покарання за ухилення від мобілізації наразі передбачено у вигляді від трьох до п'яти років позбавлення волі. Після прийняття змін до закону це покарання може бути застосоване у тому числі для громадян, які відмовляються від проходження медичного огляду.

Зазначимо, що цілями та завданнями проєкту закону є удосконалення з урахуванням вимог воєнного стану засад адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

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Окрім посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за військові правопорушення, у Кабміні хочуть також запровадити механізм, за яким не складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень.

У тексті законопроєкту також йдеться про те, хто має право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

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