У Польщі трьох українців звинувачують у смерті президента футбольного клубу: що сталося

У Польщі, де нещодавно вбили українку та двох її дочок, після побиття помер 58-річний президент футбольного клубу Piaseczno Яцек Крупнік. До його смерті можуть бути причетними троє громадян України. Про це повідомляє польське видання polsatsport.pl.

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Інцидент з президентом футбольного клубу стався 15 грудня у клубі Blu у місті Пясечно. Він у колі друзів святкував різдвяну вечірку, яку влаштувала компанія. Під час вечірки сталася бійка. Чоловіка побили троє українців. Внаслідок побиття Крупнік отримав травму голови та інші тілесні ушкодження.

У справі також затримали двох поляків, колег президента по роботі, оскільки інцидент спочатку кваліфікували як бійку.

Постраждалого Крупніка доправили до лікарні, де йому зробили операцію на голові. Крім того, у нього були виявлені серйозні травми легень і нирок. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але врятувати не змогли. Президент MKS Piaseczno помер у понеділок у віці 58 років.

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Як писали «ФАКТИ», минулої зими у Польщі серійний убивця вдарив 49-річну українку по голові та пограбував, коли вона пізно ввечері йшла на роботу. Жінка всю ніч пролежала під зливою, її тіло виявили лише наступного дня.

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