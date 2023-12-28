Останній четвер року, 28 грудня — день, сприятливий у плані нових знайомств, несподіваних зустрічей та завоювання нових друзів, обіцяють астрологи.

ВІДЕО ДНЯ

Відносини, які розпочнуться сьогодні, обіцяють бути корисними та цікавими, а стосунки — довгими та успішними. Не виключено, що багато хто отримає несподівану звістку, яка змінить їх життя, впевнені фахівці.

Овен

Не варто Овнам засмучуватися через те, що вам хтось відмовив або неправильно зрозумів. У них же свої справи і життя, вони не можуть бігти і виконувати ваші бажання за першим покликом. А через злість ви можете зіпсувати стосунки навіть із дуже близькими людьми. Тому займіться тим, що вас може заспокоїти, може, це буде спорт або інша фізична активність.

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Телець

Зверніть увагу сьогодні на своє життя. Якщо з'явилося багато проблем, значить, десь ви звернули не на ту дорогу. Перш ніж погоджуватися на пропоновані умови в будь-якій сфері життя, добре подумайте над тим, що в підсумку отримаєте, і чи доведеться вам від чогось відмовитися. Новини здалеку можуть підняти настрій, може хтось задумається про поїздку.

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Близнюки

Приготуйтеся до того, що доведеться займатися великим обсягом дрібних і не цікавих завдань. Але все одно підійдіть до їх вирішення професійно, не робіть їх знехотя. Імовірно, щось піде з вашого життя сьогодні, це можуть бути як люди, так і якісь події. Творчі Близнюки відчують сплеск натхнення.

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Рак

Сьогодні дехто надихнеться вашою мудрістю і завдяки цьому щось змінить у своєму житті. Тому не варто думати, що ви не приносите особливої користі суспільству. В особистому житті вируватимуть пристрасті. Якщо відбудеться нове знайомство, то людина насамперед буде привабливою для вас фізично. Можуть відбутися зміни у вашому світогляді.

Лев

Гарний день для домашніх справ. Якщо є можливість, зробіть генеральне прибирання, сходіть по продукти. Для тих, хто працює, краще перебувати в гущі подій, намагатися не пропускати новини, деякі з них можуть надихнути вас на вчинки. Або ви дочекаєтеся якоїсь цікавої пропозиції від колег чи керівництва.

Діва

Можливо, Дівам доведеться поміняти свої переконання з якогось питання. Найімовірніше, вони вже давно себе зжили і заважають вам рухатися вперед. Вдома добре б теж позбутися непотрібних речей. На роботі доведеться вирішувати якісь важливі питання. Якщо хочете висловити претензії, то робіть це обережно і м'яко, щоб не образити людину.

Терези

Сьогодні Терези будуть занадто емоційні. Тому краще відмовитися від складних завдань і переговорів. А ось наведення порядку в домі допоможе відчути себе краще. Добре цього дня переставляти меблі, прикрашати простір. Близькі можуть порадувати якимось сюрпризом. Також можна сходити в спортзал або в басейн.

Скорпіон

Постарайтеся закінчити всі важливі справи на роботі цього року. Звичайно, перед новорічними святами напружуватися не особливо хочеться. Але потім ви скажете собі спасибі, і з легкою душею підете на новорічні свята. Якщо хтось захоче вами маніпулювати, то дайте відсіч, щоб і інші зрозуміли, що з вами так поводитися не можна.

Стрілець

28 грудня якісь новини відкриють вам очі на те, що відбувається у вашому житті. Але не варто ухвалювати важливі рішення сьогодні. Потрібно спочатку все проаналізувати, ретельно зважити, а потім діяти. Удома добре б позбутися речей, які давно віджили своє. Хороший день для відвідування магазинів, отримання подарунків.

Козоріг

Нестандартні ситуації можуть бути у Козорогів на роботі. Хтось відверто може з вами фліртувати, інші сперечатися і намагатися конфліктувати. Тому краще працювати самостійно, це позбавить від непотрібних взаємодій з колегами. Але при цьому не варто звалювати на себе багато завдань, не робіть життя іншим занадто легким. І самі втомитеся, і їх розпестите.

Водолій

День не підходить для того, щоб впроваджувати якісь нововведення в роботу або особисте життя. Тому краще відмовитися від ухвалення важливих рішень. Тримайте себе в руках, під впливом емоцій ви можете наговорити комусь зайвого, тим самим зіпсуєте стосунки з людиною. Добре б увечері знайти час для відпочинку.

Риби

Чудовий день для відвідування громадських заходів, спілкування, поїздок містом. Може хтось вирушить у новорічну подорож. Від друзів дехто отримає подарунки або цікаві пропозиції. Не варто літати в хмарах під час виконання робочих обов'язків. Взаємини з коханою людиною будуть гармонійними.

Щодо погоди — згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Лише на сході та у Сумській області можливий невеликий мокрий сніг.

Вітер західний, південно-західний, 7−12 м/с. У східних областях пориви до 15−20 м/с. Температура повітря вдень +1… +6 градусів, а на заході та півдні України до +4… +9 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до — 3. Вдень до +9, але не скрізь.

У столиці сьогодні хмарно, але опадів не очікується Вітер західний та північно-західний зі швидкістю 7−12 м/с, поривчастий. Стовпчики термометрів у Києві покажуть вночі близько нуля градусів, а вдень +2… +4.

Щодо більш практичних порад: таємнича блогерка Klavdlia Petrivna, під якою підозрюють багатьох українських співачок і навіть одного з експрезидентів, радить сьогодні довіряти своїй інтуїції.

Крім того, варто звернути увагу на фізичне здоров'я, яке допоможе відчути себе бадьорими та зарядить позитивною енергією.

І це допоможе продовжити тиждень щасливо.

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