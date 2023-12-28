Понад 900 окупантів, 27 танків та 42 ББМ: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася шістсот сімдесят третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Росіяни продовжують атаки на українські міста та села.

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Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На фронті відбулося 56 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області. На Лиманському — відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

Поблизу Богданівки Донецької області ЗСУ було відбито 2 атаки ворога.

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На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки.

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Також 3 атаки було відбито Силами оборони західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 складів боєприпасів та 2 артилерійських засоби противника.

Втрати ворога:

Як повідомлялось, у грудні на фронті росіяни понад 80 разів застосували отруйні хімічні речовини. Випадки застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно з СБУ.

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