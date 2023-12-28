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Україна

Ворог вночі атакував Україну: в Повітряних силах назвали кількість збитих «шахедів»

8:23 28 грудня 2023
ППО

В ніч проти 28 грудня російські окупанти вчергове атакували територію України ударними дронами типу «шахед».

Зокрема, про рух ворожих БПЛА повідомляли в Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.
В Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення 7 з 8 ударних БПЛА.

Військові уточнили, що 7 безпілотників ворога було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами в межах трьох областей, а саме в Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій.

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Повітряна тривога тривала кілька годин. Про відбій загрози ворожих атак військові заявили близько 04:20.

Нагадаємо, напередодні росіяни знов вдарили по Херсону, застосувавши різні види озброєнь. Були загиблі та поранені. Під час ворожої атаки руйнувань зазнала лікарня у Бериславському районі Херсонщини.

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