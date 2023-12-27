У грудні росіяни понад 80 разів застосували отруйні хімічні речовини на фронті, — ЗСУ

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія здійснила 465 хімічних атак, які зафіксували Сили оборони України.

За даними командування Силами підтримки ЗСУ, лише за грудень поточного року був встановлений 81 такий випадок.

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Більш того, динаміка застосування зростає. Так, лише за один день 19 грудня росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин.

«Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин», — йдеться в повідомленні.

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Фото командування Силами підтримки ЗСУ,

Фото командування Силами підтримки ЗСУ,

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Фото командування Силами підтримки ЗСУ,

Зазначається, що 14 грудня цього року було виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

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В командування зазначили, що 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Служба безпеки України.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України попереджали про підготовку ворогом провокацій з використанням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, де реальними жертвами мали стати самі окупанти. Держава-агресор планувала використати це як фейковий доказ для звинувачення України.

Фото зі сторінки командування Силами підтримки ЗСУ



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