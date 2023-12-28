Настане нова ера для України: старець-віщун назвав дату закінчення війни

Попри величезні втрати росіян в Україні, багато провидців, експертів та екстрасенсів пророкують завершення бойових дій лише у другій половині 2024 року.

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Водночас інші фахівці впевнені, що наступний рік від самого свого початку стане часом перемоги й миру.

Таку саму думку має й старець-віщун Герман, передає «Апостроф».

За його словами, земля затремтить під ногами у тих, хто розпочав війну, проте після цього настане мир.

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«З'явиться зоря, що освітить шлях до миру у цьому році, після болю та випробувань прийде час, коли мечі опустяться, а серця наповняться миром. Україна — земля відважних і непохитних, де кожен камінь пройнятий духом Свободи. Підніметься з попелу війни народ, що витримав випробування вогнем, знайде силу у своїй єдності, і воскресла, вона знову злетить вище і міцніше, ніж будь-коли. Серед руїн та згарищ зі сльозами на обличчях люди зберуться разом, згадуючи минуле», — зауважив він.

Старець вважає, що наступного року для українців почнеться нова ера, народ, який об'єднало лихо, оживе духом після війни.

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«Час перемоги й миру настане для України у 2024 році — цей рік стане початком нової ери. У нову епоху, що розпочнеться після 2024 року, Україна відкриє Новий Розділ своєї історії, це буде час коли творчість та інновації сплетуться з глибокими традиціями та культурними коріннями. Народ, що пройшов крізь випробування вогнем війни, відкриє в собі невичерпне джерело творчої енергії у мистецтві та літературі», — наголосив він.

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин розповіла, чому не закінчується війна.

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