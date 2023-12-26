Страшна істота завжди прагнула багато крові: провидиця розповіла, чому не закінчується війна

Майже з самого початку жахливої війни багато астрологів, мольфарів та екстрасенсів намагаються назвати дати завершення війни, але кожного разу їхні прогнози не справджуються, і кровопролиття продовжується.

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Причину цього пояснила провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин в інтерв'ю ТСН.



За її словами, річ у тому, що диктатор володимир путін — не просто негідник чи садист.

«Це чистий представник сил зла на планеті, і душа його чи сутність була проявлена вже у фізичному світі яко Ірод, який у самому зародку хотів задушити християнство… Також він втілювався в Калігулу, це страшний був тиран… Тобто ця людина завжди прагнула багато крові. Ось такими енергіями працює і живе ця істота», — зазначила провидиця.

Водночас майстриня родових практик вважає, що якщо путін взагалі ще живий, то це ненадовго.

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«Це вже його кінець. Я більше скажу… у 99-му році був проведений спеціальний ритуал на його удачу. Він такими речами давно цікавився, бо люди, які при владі, прагнуть абсолютної влади, і вони хочуть якимось чином собі допомогти, в духовному світі отримати підтримку вищих сил… Цей ритуал був на певний термін, цей термін дії вже закінчився», — підсумувала Софія Семʼянишин.

Софія впевнена, що повномасштабна війна в нашій країні могла закінчитись уже кілька разів, але цього не сталося через страшну протидію сил зла.

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«Наступна точка, в якій може закінчитися війна, буде середина квітня — початок травня 2024 року. Ось висить просто в полі інформація, що це дуже несподівано… Ми не розумітимемо, що трапилося», — зазначила езотерикиня.

Також провидиця передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

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Разом з тим знавець ведичної традиції в астрології Алакх Ніранжан стверджує, що наступного літа складуться умови для закінчення кровопролитної битви. За його прогнозом, літом наступного року відбудеться страшний бій українських воїнів з силами пітьми. Й саме влітку ініціатива повернеться до України, а з вересня розпочнуться переговори.

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