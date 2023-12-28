Надихнулись російським «Словом пацана»: в Києві підлітки побили та пограбували 16-річного хлопця

В Києві правоохоронці викрили групу юнаків, які скоїли напад на 16-літнього хлопця й пограбували його. Молодики також готувались вчинити серію злочинів на території столиці, наслідуючи приклад російського серіалу, який зараз популярний не тільки в рф, а й у нас в Україні.

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Двом фігурантам, серед яких неповнолітній, оголошено про підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі, повідомили в поліції Києва.

Під час проведення розшукових заходів правоохоронці оперативно встановили причетних до скоєння злочину осіб та доставили їх до відділку поліції.

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Копи дізнались, що група юнаків, серед яких переважно неповнолітні, планувала вчиняти злочини на території столиці.

Молодики залучили до своєї групи дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати їх на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих ґаджетів.

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Компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч.

Про побиття та пограбування 16-літнього підлітка поліції повідомив батько постраждалого. Молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Ґаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а кошти розподілили між собою.

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Викрадений мобільний телефон поліцейські розшукали та вилучили як речовий доказ.

«Двом фігурантам, 2006 та 2007 років народження, слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — це грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Порушники зізнались, що на злочинні дії їх спонукав російський серіал про кримінальне життя підлітків, яких вони хотіли наслідувати.

Йдеться про серіал «Слова пацана». Це історія про молодіжні банди Казані кінця 80-х років минулого століття. Він пропагує насильство, містить ворожу пропаганду. В умовах війни перегляд цього серіалу в Україні неприпустимий.

Раніше ми розповідали про НП на Львівщині, де старшокурсники одного з коледжів влаштували жорстоку «посвяту» студентам першого курсу.

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