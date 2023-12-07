«Звідки у них така жорстокість?»: під Києвом підлітки влаштували розправу над однокласницею

На Київщині сталося ще одне жорстоке побиття. 5 грудня дівчину побили однолітки. Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк у своєму Telegram-каналі.

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«Жорстоке побиття дівчинки! 05.12.2023, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Рокитне. Учні Рокитнянських ліцеїв № 1 та № 2. Учасникам бійки по від 12 до 15 років. Що стало причиною бійки наразі невідомо. У постраждалої дівчинки — черепно-мозкова травма, відбита печінка, поламані пальці. Звідки??? ЗВІДКИ у них така жорстокість? А може про це варто запитати у деяких „блогерів“ України? Які піарять в Україні кацабські г@вносеріали. Із жорстокими кривавими бійками, блатною романтикою та ідеологією — проломи комусь голову і ти станеш успішним», — написав він.

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В поліції Київської області повідомили, що розслідують побиття неповнолітньої з Рокитного.

«Між неповнолітніми відбулася сварка, яка переросла у бійку. У результаті 12-річній дівчинці було завдано тілесних ушкоджень. Подію кваліфіковано як хуліганство. Під час моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють неповнолітню. На інцидент одразу відреагувала ювенальна превенція та оперативно встановила кривдниць. Надалі порушниць разом із батьками було запрошено до відділу поліції для надання пояснень. Наразі потерпіла знаходиться у лікарні, у подальшому медиками буде надана оцінка з приводу ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розслідують кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч.1 ст. 296 ККУ)», — йдеться у повідомленні.

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