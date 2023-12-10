Били в груди, обличчя та голову: на Львівщині старшокурсники влаштували жорстоку «посвяту» студентам першого курсу

У селі Червоне Золочівського району Львівської області жорстоко побили першокурсників училища.

Інцидент трапився пізно ввечері у гуртожитку вищого професійного училища, повідомили в обласному главку поліції.

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Студенти старших курсів влаштували студентам першого курсу так звану «посвяту» під час якої били їх.

«8 грудня під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції Львівщини виявили відео, на якому кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців, по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям, ймовірно, учням-першокурсникам цього ж навчального закладу. При цьому для нанесення ударів старшокурсники використовували боксерську рукавицю», — йдеться у повідомленні.

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У навчальному закладі заявили, що шоковані такою жорстокістю та поведінкою молодих людей та просять поліцію розібратися у даній ситуації й вжити заходів згідно із законом.

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В поліції повідомили, що всі учасники події встановлені. Досудове розслідування триває.

За фактом побиття слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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Раніше ми писали про двох народних депутатів, які побили хлопця в центрі Києва під час так званої перевірки кол-центрів.

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