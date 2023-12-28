Реакція буде жорсткою: в Нацполіції нагадали про комендантську годину у новорічні свята

Під час новорічних свят в Україні й надалі діятиме комендантська година. І поліція буде реагувати жорстко на будь-які порушення.

Про це заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв під час брифінгу.

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За його словами, до забезпечення правопорядку залучені:

правоохоронці;

військовослужбовці Національної гвардії;

співробітники Військової служби правопорядку;

громадські формування;

добровольці.

Чи очікуються зміни у тривалості комендантської години

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«На скільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не збираються змінювати часовий графік комендантської години. В більшості областей вона діє з 00:00 до 05:00 ранку», — розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.

Також він додав, що поліція реагуватиме на порушення комендантської години жорстко. Водночас з розумінням ставитиметься до осіб, які порушили її через крайню потребу.

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«Але в цілому будемо реагувати жорстко», — додав Ахрамєєв.

Якою буде комендантська година в областях

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Вінницька область: 00:00 — 05:00

Луцьк та Волинська область: 00:00 — 05:00

Дніпропетровська область: 00:00 — 05:00 (Нікопольський район: 23:00 — 04:00; Синельниківський район: 22:00 — 05:00)

Донецька область: 21:00 — 05:00

Житомирська область: 00:00 — 05:00

Запорізька область: 23:00 — 05:00 (на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів — з 21:00 до 5:00)

Івано-Франківська область: 00:00 — 05:00

Київська область: 00:00 — 05:00

Кропивницький та Кіровоградська область: 23:00 — 05:00

Луганська область: 21:00 — 05:00

Львівська область: 00:00 — 05:00

Миколаївська область: 00:00 — 05:00 (Очаківська, Чорноморська та Куцурубська ОТГ: 23:00 — 05:00)

Одеська область: 00:00 — 05:00

Полтавська область: 00:00 — 04:00

Рівненська область: 00:00 — 05:00

Сумська область: 23:00 — 04:00

Тернопільська область: 00:00 — 05:00

Харківська область: 23:00 — 05:00

Херсонська область: 20:00 — 06:00

Хмельницька область: 00:00 — 05:00

Черкаська область: 00:00 — 04:00

Чернівецька область: 00:00 — 04:00

Чернігівська область: 00:00 — 04:00.

Відзначимо, що й нині в столиці тривають посилені безпекові заходи — з 25 по 28 грудня відбувається розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. Також правоохоронці і військові здійснюють відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпостів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.



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