Реакція буде жорсткою: в Нацполіції нагадали про комендантську годину у новорічні свята
Під час новорічних свят в Україні й надалі діятиме комендантська година. І поліція буде реагувати жорстко на будь-які порушення.
Про це заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв під час брифінгу.
За його словами, до забезпечення правопорядку залучені:
- правоохоронці;
- військовослужбовці Національної гвардії;
- співробітники Військової служби правопорядку;
- громадські формування;
- добровольці.
Чи очікуються зміни у тривалості комендантської години
«На скільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не збираються змінювати часовий графік комендантської години. В більшості областей вона діє з 00:00 до 05:00 ранку», — розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.
Також він додав, що поліція реагуватиме на порушення комендантської години жорстко. Водночас з розумінням ставитиметься до осіб, які порушили її через крайню потребу.
«Але в цілому будемо реагувати жорстко», — додав Ахрамєєв.
Якою буде комендантська година в областях
- Вінницька область: 00:00 — 05:00
- Луцьк та Волинська область: 00:00 — 05:00
- Дніпропетровська область: 00:00 — 05:00 (Нікопольський район: 23:00 — 04:00; Синельниківський район: 22:00 — 05:00)
- Донецька область: 21:00 — 05:00
- Житомирська область: 00:00 — 05:00
- Запорізька область: 23:00 — 05:00 (на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів — з 21:00 до 5:00)
- Івано-Франківська область: 00:00 — 05:00
- Київська область: 00:00 — 05:00
- Кропивницький та Кіровоградська область: 23:00 — 05:00
- Луганська область: 21:00 — 05:00
- Львівська область: 00:00 — 05:00
- Миколаївська область: 00:00 — 05:00 (Очаківська, Чорноморська та Куцурубська ОТГ: 23:00 — 05:00)
- Одеська область: 00:00 — 05:00
- Полтавська область: 00:00 — 04:00
- Рівненська область: 00:00 — 05:00
- Сумська область: 23:00 — 04:00
- Тернопільська область: 00:00 — 05:00
- Харківська область: 23:00 — 05:00
- Херсонська область: 20:00 — 06:00
- Хмельницька область: 00:00 — 05:00
- Черкаська область: 00:00 — 04:00
- Чернівецька область: 00:00 — 04:00
- Чернігівська область: 00:00 — 04:00.
Відзначимо, що й нині в столиці тривають посилені безпекові заходи — з 25 по 28 грудня відбувається розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. Також правоохоронці і військові здійснюють відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпостів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.