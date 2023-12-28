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Реакція буде жорсткою: в Нацполіції нагадали про комендантську годину у новорічні свята

14:32 28 грудня 2023
Нічне патрулювання вулиць

Під час новорічних свят в Україні й надалі діятиме комендантська година. І поліція буде реагувати жорстко на будь-які порушення.

Про це заявив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв під час брифінгу.

За його словами, до забезпечення правопорядку залучені:

  • правоохоронці;
  • військовослужбовці Національної гвардії;
  • співробітники Військової служби правопорядку;
  • громадські формування;
  • добровольці.

Чи очікуються зміни у тривалості комендантської години

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«На скільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не збираються змінювати часовий графік комендантської години. В більшості областей вона діє з 00:00 до 05:00 ранку», — розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.

Також він додав, що поліція реагуватиме на порушення комендантської години жорстко. Водночас з розумінням ставитиметься до осіб, які порушили її через крайню потребу.

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«Але в цілому будемо реагувати жорстко», — додав Ахрамєєв.

Якою буде комендантська година в областях

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  • Вінницька область: 00:00 — 05:00
  • Луцьк та Волинська область: 00:00 — 05:00
  • Дніпропетровська область: 00:00 — 05:00 (Нікопольський район: 23:00 — 04:00; Синельниківський район: 22:00 — 05:00)
  • Донецька область: 21:00 — 05:00
  • Житомирська область: 00:00 — 05:00
  • Запорізька область: 23:00 — 05:00 (на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів — з 21:00 до 5:00)
  • Івано-Франківська область: 00:00 — 05:00
  • Київська область: 00:00 — 05:00
  • Кропивницький та Кіровоградська область: 23:00 — 05:00
  • Луганська область: 21:00 — 05:00
  • Львівська область: 00:00 — 05:00
  • Миколаївська область: 00:00 — 05:00 (Очаківська, Чорноморська та Куцурубська ОТГ: 23:00 — 05:00)
  • Одеська область: 00:00 — 05:00
  • Полтавська область: 00:00 — 04:00
  • Рівненська область: 00:00 — 05:00
  • Сумська область: 23:00 — 04:00
  • Тернопільська область: 00:00 — 05:00
  • Харківська область: 23:00 — 05:00
  • Херсонська область: 20:00 — 06:00
  • Хмельницька область: 00:00 — 05:00
  • Черкаська область: 00:00 — 04:00
  • Чернівецька область: 00:00 — 04:00
  • Чернігівська область: 00:00 — 04:00.

Відзначимо, що й нині в столиці тривають посилені безпекові заходи — з 25 по 28 грудня відбувається розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. Також правоохоронці і військові здійснюють відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпостів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

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