Феєрверки і комендантська година: українцям, що розслабилися, перед святами нагадали, що в країні війна

В Україні наближаються різдвяні свята. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький нагадав українцям, що наразі використання піротехнічних виробів заборонено.

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«Доволі дивним є те, що за реалій нашого щодення, виникає бажання запустити салют чи жбурнути пару-трійку гучних петард. Нагадаю, що 11 квітня 2023 року Верховна Рада України прийняла Закон щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Якщо коротко — використання, продаж та передача феєрверків заборонена. Щодо порушників заборони на використання салютів, феєрверків та петард застосовуються санкції, як адміністративного, так і кримінального характеру. Але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Реакція на ігнорування заборони буде жорсткою та безкомпромісною. Також нагадую, що комендантська година не скасована», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», незважаючи на заборону запускати салюти деякі громадяни все ж запускали їх у минулу новорічну ніч. Так, 1 січня 2023 року поліцейські Вінниччини встановили та доставили до підрозділу поліції чоловіка, який близько 00.30 запускав піротехніку.

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