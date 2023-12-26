«Війна не закінчилася»: в Києві розгортають блокпости та перевіряють транспорт — названо причину

У різних районах Києва з 25 по 28 грудня правоохоронці проводять безпекові навчання. Зокрема, розгортають тимчасові блокпости, перевіряють транспорт і документи.

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Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

«В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Безпекові заходи в столиці

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За його словами, угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводять навчання в різних районах столиці з 25 по 28 грудня.

Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпостів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

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Навчання мають завдання — удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки у випадку загострення ситуації та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

«Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним — то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашого захисту! Такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки та ще краще готуватися до виконання важливого завдання — захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз», — додав Попко.

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Нагадаємо, що зовсім нещодавно на кордоні з рф українські прикордонники відбили вторгнення ворожої ДРГ.

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