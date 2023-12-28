Зеленський призначив двох нових очільників обладміністрацій: що про них відомо

У четвер, 28 грудня, на сайті президента Володимира Зеленського повідомили про його рішення призначити нових керівників Донецької та Рівненської обласних військових адміністрацій — ними стали Вадим Філашкін та Олександр Коваль.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться у указах глави держави № 858/2023 та № 857/2023, підписаних напередодні, 27 грудня.

Раніше ці обов'язки виконували Павло Кириленко і Сергій Подолін (останній мав ранг т.в.о).

Що відомо про нових керівників областей

РЕКЛАМА

Згідно з матеріалами на сайті Донецької ОВА, Вадим Філашкін (на фото) народився у Миколаївській області. За освітою — юрист. Також проходив військову службу у ЗСУ. Працював на керівних посадах в МВС України у різних областях України. Зокрема, у 2016 році він був заступником начальника Головного управління поліції в Донецькій області, а від 2019 року обіймав посаду заступника голови Донецької ОДА.

Олександр Коваль народився в місті Костопіль на Рівненщині. Очолював Костопільську районну адміністрацію, потому — Рівненську, яка об'єднала в собі Здолбунівський, Острозький, Костопільський, Рівненський, Березнівський, Гощанський та Корецький райони і стала найбільшою територіальною громадою в області. З березня 2021 року був головою Рівненської районної державної адміністрації.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що днями президент також змінив свого представника у Верховній Раді — відтепер президентські законопроекти представлятиме не Федір Веніславський, а правниця Галина Михайлюк.

РЕКЛАМА

164

Читайте нас у Facebook та Instagram