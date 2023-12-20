Зеленський призначив свого представника у Раді: що відомо

Замість звільненого Федора Веніславського, який зробив багато заяв щодо мобілізації, президент Володимир Зеленський призначив свого нового представника у Верховній раді. Ним стала нардепка Галина Михайлюк.

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Про це йдеться в указі № 823, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

«Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній раді України (за згодою)», — йдеться у документі. Указ датований 20 грудня 2023 року.

Галина Михайлюк народилася у 1987 році у Києві. Закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа», а також аспірантуру кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія». Навчалася в Університеті Йорка (Велика Британія, міжнародне корпоративне та комерційне право).

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Михайлюк була обрана народною депутаткою від «Слуги народу» за номером 47 у партійному списку. З 2019 року вона є заступницею голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Новопризначена представниця президента вже отримує привітання від колег.

Нардеп Ярослав Железняк відзначив високу ефективність Михайлюк на попередніх посадах, зауваживши, що вона заслуговує на таке карʼєрне зростання: «Ми з Галиною Михайлюк співголови двох дуже важливих груп дружби: Японії та Австралії. Вона очолювала нашу делегацію і в роботі викладалась на всі 110%. Результат ви бачите по підтримці. Тому вітаю з призначенням представником Президента в Парламенті. Ти дуже заслуговуєш на це!»

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Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній раді. Варто додати, що під час повномасштабної війни Веніславський відзначився декількома скандальними заявами. Зокрема, щодо мобілізації в Україні. Так, Веніславський заявляв, що повістки в Україні можуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, що не відповідало дійсності і викликало обурення у суспільстві. Тоді нардеп повідомив ЗМІ, що він обговорював питання свого звільнення з президентом України Володимиром Зеленським ще кілька днів тому. Політик зауважив, що зараз він зайнятий суто військовими проєктами й тому йому часто доводиться бувати на лінії фронту.

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