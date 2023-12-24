Світло стає сильнішим: Зеленський, Залужний та Шмигаль привітали українців з Різдвом

Сьогодні, 24 грудня, Україна відзначає Святвечір напередодні Різдва.

Президент Володимир Зеленський, прем'єр Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали українців з другим Різдвом, яке наша країна зустрічає в умовах війни з російським ворогом.

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Зокрема, глава держави закликав українців молитися за завершення війни та перемогу, а також нагадав, як змінилися подарунки, цінності й традиції українців.

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«Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки й прибираємо з них сміття — вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимося, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю й не бачимо в ньому ворожих ракет і «шахедів». Як радісно й дзвінко звучать сотні наших колядок і всього три слова: «відбій повітряної тривоги», — сказав президент.

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Також глава держави згадав тих, хто сьогодні захищає українців на передовій.

«Час напередодні Різдва — час найдовших ночей у році. Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні — це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні — наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну», — наголосив він.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав з Різдвом українських військовослужбовців, які захищають Україну, та закликав українців вшанувати їх подвиг.

«Вітаю вас зі світлим святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок. Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу», — наголосив Залужний.

А прем'єр-міністр Шмигаль у своєму зверненні нагадав, що саме завдяки воїнам українці зустрічають різдвяні свята у вільній, незалежній, незламній Україні.

«І хай де ми цього вечора — на передовій або в тилу, вдома або тимчасово ні, з друзями або з побратимами, за родинним столом чи на нічній зміні — ми разом. Бажаю, щоб кожен відчув добро і тепло незламної єдності українського народу», — сказав він.

Також привітати українців з головним святом року в центр столиці вийшли прикордонники Олексій і Марія, які виконали знаменитий «Щедрик» Миколи Леонтовича.

«Щедрик» — це не лише про святковий дух Різдва, а й про боротьбу за свободу українського народу. Вперше пісню почули за кордоном 1919 року, коли армія російської імперії вдерлася до українських міст і почала «звільнення» від «київських шовіністів». Тоді Щедрик привернув увагу світової спільноти до України. Завдяки цьому нас почали відрізняти від імперської росії", — зазначили вони.

нагадаємо, що Різдво в Україні почали святкувати 25 грудня лише у 2023 році. Це сталося у зв'язку з переходом на Новоюліанський церковний календар. Саме в цю дату Різдво відзначає більшість країн світу.



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