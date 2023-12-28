Засновник проєкту з евакуації дітей-сиріт із прифронтових регіонів у Туреччину отримав орден

Засновнику проєкту «Дитинство без війни» та керівнику благодійного фонду Руслану Шостаку, який у перші місяці після російського вторгнення організував та провів евакуацію дітей-сиріт з прифронтових територій до Туреччини, вручили орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Вручення відбулося в Посольстві України в Анкарі, повідомляє власкор «Укрінформу».

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«Сьогоднішня подія — яскравий приклад ефективного державно-приватного партнерства, завдяки якому робляться проєкти, що змінюють світ на краще… Особливе місце для нас займає допомога українським дітям-сиротам, які вже майже два роки мешкають тут. Йдеться і про дітей проєкту „Дитинство без війни“ та інші проєкти, які ми реалізуємо тут за підтримки першої леді Олени Зеленської. Тому особливо приємно сьогодні вручити цю нагороду українському бізнесменові, який допоміг тисячам українських сиріт і продовжує це робити, розуміючи важливість і відповідальність своєї місії», — сказав на церемонії вручення нагороди посол України у Туреччині Василь Боднар.

Українського підприємця та мецената Руслана Шостака нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Він подякував Посольству України в Туреччині та особисто послу України в Туреччині за підтримку та сприяння в реалізації проєкту та повідомив, що він триватиме й наступного року.

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«Це дуже важлива нагорода для мене та членів моєї команди… Це наша спільна нагорода. Проєкт триває! У 2024 році діти продовжать проживати в Туреччині. І наша мета — зробити так, щоб діти-сироти повернулися в Україну не до дитячих будинків, а в турботливі родини. Саме над цим ми почали працювати спільно з Міністерством соціальної політики України», — відзначив Шостак.

У коментарі «Укрінформу» після нагородження він наголосив на важливості визнання державою цінності та значення волонтерських проєктів.

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«Це чудово, що держава відзначає проєкти, які під час війни, реалізують українці на волонтерському фронті. І зараз це не про кошти, які наш фонд витратив на дітей, це про час волонтерів, мій час та час наших колег, які витратили сотні тисяч годин на проєкт „Дитинство без війни“. Я вдячний усім, хто бере участь в проєкті та сприяє його реалізації. Проєкт продовжується, зараз діти перебувають в Анталії, й ми зможемо ще додатково привезти дітей наступного року», — сказав Шостак.

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За його словами, наступного року проєкт «Дитинство без війни» зосередить свою увагу, зокрема, на допомозі дітям з важкими психологічними та фізичними травмами, отриманими внаслідок війни.

Як повідомлялося, у рамках проєкту «Дитинство без війни» з березня 2023 року в Туреччину було евакуйовано 3500 дітей-сиріт та осіб, які їх супроводжують. Протягом літа-осені 2023 року майже 800 українських дітей-сиріт разом з супроводжуючими особами мали можливість відпочити та оздоровитись в Анталії.

Окрім того, нині в Анкарі перебувають евакуйовані з Одеси діти-сироти, вихованці будинку дитини «Сонечко», яким надається повна підтримка в рамках спільного проєкту першої леді України Олени Зеленської та першої леді Туреччини Еміне Ердоган.

Посольство України в Туреччині активно підтримує цих дітей-сиріт, а також дітей української громади в Туреччині, у т.ч. тих, хто приїхав в країну після початку широкомасштабного військового вторгнення росії в Україну, сприяючи їхньому навчанню, активному проведенню дозвілля та відзначенню українських свят.

Окрім того, цього року в Туреччині було розпочато реалізацію проєкту «Люди майбутнього», метою якого є організація пізнавально-навчальних таборів для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників України. Також посольство сприяє реалізації проєкту з підтримки медикаментами дітей із синдромом Дауна. Укрінформ раніше розповідав про те, як живуть в Туреччині діти-сироти, евакуйовані з України.

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