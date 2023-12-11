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Суспільство та люди

Руслан Шостак отримав нагороду «Найкращий соціальний проєкт 2023 року» від СУП

10:23 11 грудня 2023
Руслан Шостак

Корпорація Terwin, до складу якої входить Благодійний фонд Руслана Шостака, отримала нагороду в номінації «Соціальний проєкт року». Про це йдеться на сторінці компанії у соцмережі.

Спілка українських підприємців, найбільша в Україні платформа, що об'єднує голоси понад 1000 українських бізнесів, оголосила переможців «Премії СУП 2023: Герої нашого часу».

Премія СУП 2023 — це вибір перших серед рівних. Щорічна премія для найкращих українських підприємців, яка відзначає проривні практики українського бізнесу. Голосування за номінантів було відкритим і проходило на офіційному сайті СУП.

Благодійний фонд Руслана Шостака, який входить до складу корпорації Terwin, реалізує два масштабні проєкти — «Дитинство без війни», який рятує від жахіть війни дітей-сиріт та надає їм прихисток у Туреччині, а також «ГеройCar», що постачає автомобілі для ЗСУ.

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У ці благодійні ініціативи Руслан Шостак інвестував $ 15 млн власних коштів. Це безпрецедентні інвестиції в українському бізнесі.

Підприємець і досі повністю забезпечує перебування дітей з проєкту «Дитинство без війни» у Туреччині.

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