Достатньо своєї роботи: в Нацполіції виступили проти ідеї доручити поліцейським роздавати повістки

Голова Національної поліції України Іван Вигівський виступив проти ідеї дати поліцейським право видачі повісток військовозобов'язаним без участі працівників ТЦК.

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Про це він заявив в інтерв'ю виданню Українські новини.

За словами Вигівського, у відомства наразі вистачає свого функціонала. Крім того, правоохоронці періодично «підхоплюють різноманітні моменти» у інших правоохоронних структур.

«З одного боку, ми документуємо сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду, і таким чином люди не йдуть служити. Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів», — наголосив очільник Нацполіції.

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Нагадаємо, що 25 грудня Верховна Рада зареєструвала урядовий законопроєкт про зміни до законів про мобілізацію, облік, військову службу. Передбачаються комплексні зміни щодо правил військового обліку, вручення повісток, проходження ВЛК, відстрочки, мобілізації, військової служби та звільнення. Проєкт пропонує, зокрема змінити призовний вік із 27 до 25 років, скасувати строкову службу, дозволити надсилати повістки про виклик до ТЦК і СП через електронний кабінет або на електронну пошту тощо.



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