«Опрацювали» зауваження Залужного: Безугла оприлюднила оновлену версію законопроєкту про мобілізацію

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла, яка відзначилася кількома резонансними заявами щодо мобілізації та подій на фронті, повідомила, що опрацювала зауваження Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного до відповідного законопроєкту.

ВІДЕО ДНЯ

Про це Безугла написала у Facebook 22 грудня.

«Коротко поточний стан законопроєкту (мобілізація, рекрутинг, проходження служби і пов’язані норми) з опрацюванням зауважень Головнокомандувача ЗС України. Долучайтесь. Наступна публікація вже при реєстрації», — зазначила вона.

В документі пропонується:

РЕКЛАМА

Затвердити призовний вік по мобілізації — 25 років (замість 27 років зараз).

Усі громадяни України 18−60 років стають на військовий облік. Військовий облік за кордоном — визначає Кабінет міністрів.

РЕКЛАМА

Прибирається категорія «обмежено придатний». Залишаються тільки придатні й непридатні до військової служби.

Право на відстрочку від мобілізації чи звільнення з військової служби отримають, за інформацією Безуглої:

РЕКЛАМА

- всі особи з інвалідністю;

- ті, хто мають троє і більше дітей;

- якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один з них має право на звільнення (чоловік або жінка);

- якщо у сім'ї особа неповнолітня з інвалідністю.

- якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1−2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка);

- опікуни особи з інвалідністю 1−3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.

- вагітні жінки та жінки в декреті.

- тільки діючі нардепи, обрання депутатом — підстава для звільнення;

- жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Відстрочку від мобілізації, але не звільнення з військової служби отримають:

- здобувачі послідовної вищої освіти, яким більше 30 років;

- всі науковці з вченими званням;

- всі викладачі, які працюють на повну ставку.

Не підлягатимуть мобілізації протягом шести місяців після звільнення з військової служби:

- строковики;

- хто вже був мобілізований та звільнений з військової служби.

Будуть підлягати мобілізації тільки за бажанням:

- особи з інвалідністю;

- особи, звільнені з полону.

Також у законопроєкті закріплять підстави для звільнення:

- осіб, які побували в полоні (недобровільно);

- генералів за рішенням військового керівництва;

- які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців («опрацьовується»);

- які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (громадяни віком 18−25 років).

Заберуть право на відстрочку та поставлять на військовий облік:

- поліцейських;

- працівників БЕБ;

- працівників Державної пенітенціарної служби.

Мобілізація транспорту, військова підготовка, вручення повісток

Буде введена базова загальновійськова підготовка до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років, а мобілізація транспортних засобів буде розширена на всіх, крім фізичних осіб.

Варіанти вручення повістки будуть наступні:

- в ТЦК СП представниками ТЦК СП;

-за місцем проживання, за місцем роботи, в громадських місцях — представниками ТЦК СП, поліцейськими.

Щодо строкової військової служби Безугла зазначила, що її буде «прибрано», а всіх строковиків — звільнено. Їх переведуть у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (мобілізація з 25 років).

В законі визначать обов'язок військового командування проводити обов'язкову ротацію на лінії зіткнення (не більше 3 місяців), а також ротацію в ТЦК (не всіх) через 3 роки. Закріплять призначення осіб з інженерною ВОС тільки на інженерні посади.

Щодо військового обліку та мобілізації жінок, вони:

- стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони);

- проходять базову загальновійськову підготовку;

- під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади — тільки добровільно).

Також нардепка вказала, що призов жінок не обмежується ЗСУ, це можуть бути й оборонні підприємства, наприклад.

За словами Безуглої, на стадії доопрацювання перебувають питання:

- непокори (йдеться про відповідальність військовослужбовців за непокору);

- логістичного забезпечення військ під час дії воєнного стану із залученням цивільних організацій;

- приватних військових консалтингових компаній;

- мобілізації держслужбовців.

Як повідомлялося, 19 грудня під час щорічної пресконференції Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450−500 тисяч осіб.

Як відомо, в Міноборони вирішили разом з процесом мобілізації започаткувати в Україні рекрутинг.

244

Читайте нас у Facebook та Instagram