Джима та Підручний фінішували у топ-п'ятірці «Різдвяної гонки» в Німеччині

У четвер, 28 грудня, на домашній арені футбольного клубу «Шальке» у Гельзенкірхені (Німеччина) відбулася традиційна, 20-та, «Різдвяна гонка», на якій минулого року українець Антон Дудченко виграв конкурс стрільців. Цього разу Україну на передноворічному старті представляв дует титулованих біатлоністів — чемпіон світу Дмитро Підручний та олімпійська чемпіонка, віцечемпіонка світу з літнього біатлону Юлія Джима, які посіли підсумкове 5-е місце серед 10 команд.

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Традиційно шоу-гонка складалася з двох дисциплін — масстарту та перегонів переслідування, за підсумками яких і визначалися підсумкові місця. У масстарті Джима та Підручний із п'ятьма хибами на восьми вогневих рубежах (1 невдача у Юлії та 4 — у Дмитра) фінішували на 4-й позиції. Українці поступилися лише Інгрід Тандреволд та Стурлі Легрейду з Норвегії, Ханні Кебінгер та Бенедикту Доллю з другої команди Німеччини та переможцям — Жюлії Сімон і Фаб'єну Клоду з Франції.

Не було рівних французам і за підсумками гонки переслідування. Причому Сімон та Клод виграли «Різдвяну гонку» другий рік поспіль. «Срібло» дісталося Норвегії (Тандреволд та Легрейд), а «бронзу» на останніх метрах дистанції словенці (Полона Клеменчич і Яков Фак) вирвали у першої команди Німеччини (Софія Шнайдер та Роман Реєс).

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Україна з шістьма хибами на вогневих рубежах (2 помилки у Джими та 4 — у Підручного) змогла на останньому етапі піднятися на 5-у підсумкову позицію.

Нагадаємо, що в колишні роки українські біатлоністи двічі перемагали у «Різдвяній гонці»: 2008-го найсильнішими стали Андрій Дериземля та Оксана Хвостенко, а 2014-го — Сергій Семенов та Валя Семеренко. 2009-го Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, 2011-го Валентина Семеренко та Сергій Седнєв, 2013-го Олена Підгрушна та Андрій Дериземля, а 2019-го Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина здобули на передноворічних змаганнях «срібло».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дмитро Підручний у 2019 та 2020 роках став найкращим стрільцем «Різдвяної гонки».

Фото biathlon.com.ua

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