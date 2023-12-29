У Дніпрі четверо загиблих внаслідок ракетного удару, — Лисак (фото, відео)
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, який раніше розповів про пожежу у роддомі Дніпра через атаку окупантів, повідомив про загибель чотирьох мешканців регіону.
«Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. У Дніпрі маємо „приліт“ по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок», — зазначив він.
За словами головкома ЗСУ Валерія Залужного, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. ППО збила 27 «шахедів» та 87 ракет.
Фото зі сторінки Сергія Лисака249