Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, який раніше розповів про пожежу у роддомі Дніпра через атаку окупантів, повідомив про загибель чотирьох мешканців регіону.

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«Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. У Дніпрі маємо „приліт“ по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок», — зазначив він.

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За словами головкома ЗСУ Валерія Залужного, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. ППО збила 27 «шахедів» та 87 ракет.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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