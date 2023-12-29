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Україна

У Дніпрі четверо загиблих внаслідок ракетного удару, — Лисак (фото, відео)

12:01 29 грудня 2023
Зруйнований ТЦ у Дніпрі

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, який раніше розповів про пожежу у роддомі Дніпра через атаку окупантів, повідомив про загибель чотирьох мешканців регіону.

«Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. У Дніпрі маємо „приліт“ по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок», — зазначив він.

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За словами головкома ЗСУ Валерія Залужного, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. ППО збила 27 «шахедів» та 87 ракет.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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