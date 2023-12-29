Внаслідок ракетного удару у Дніпрі зруйновано пологовий будинок, у Харкові — лікарня (фото, відео)

Внаслідок масованої російської ракетної атаки 29 грудня було пошкоджено багато цивільної інфраструктури, у тому числі й медзаклади.

Як повідомляють в МОЗ, у Харкові вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. На щастя, жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав. За попередніми даними, через обстріли міста 1 людина загинула та 9 людей травмовані, виклики продовжують надходити. Медики надають постраждалим всю необхідну медичну допомогу.

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В Дніпрі внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття. «Попередньо постражлали майже півтора десятка людей. Чотири — загинули. У Дніпрі маємо „приліт“ по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок», — повідомив очільник обласної ОВА Сергій Лисак.

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В Одесі внаслідок влучання у будівлю школи є 7 постраждалих, серед них 1 дитина. На жаль, одна людина загинула.

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В Запоріжжі станом на 9:00 є 10 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди

Після ранкової атаки на Київ щонайменше 14 людей отримали травми різного характеру, їм надається медична допомога. Виклики продовжують надходити.

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У Львові, де були пошкоджені три школи та дитячий садок, наразі відомо про одного загиблого, 8 людей поранено.

У Запоріжжі, за попередніми даними, постраждали 10 осіб, двоє з них у важкому стані.

Нагадаємо, що напередодні окупанти вдарили дроном-камікадзе по лікарні в Херсоні.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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