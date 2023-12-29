Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди (фото, відео)

29 грудня з 07:30 по 08:25 військовими рф нанесено масований ракетний удар по Запоріжжю.

За інформацією керівника обласної ОВА Юрия Малашка, цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

ВІДЕО ДНЯ

РЕКЛАМА

«На жаль, наразі відомо про чотирьох загиблих. Попередньо — 12 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть знаходитися люди», — зазначив він та додав, що одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі.

РЕКЛАМА

А секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав, що наразі відомо про ушкодження одного з місцевих підприємств, зруйнований приватний будинок та вибиті вікна у 19-ти багатоповерхівках, двох закладах освіти і у медичному закладі. Ушкоджень зазнали близько 20-ти гаражів, автозаправочна станція і будівля готелю.

РЕКЛАМА

«Пошкоджено декілька місцевих підприємств. Під завалами одного із зруйнованих промислових об’єктів перебувають люди. Дві домівки приватного сектора міста зруйновані вщент, інші зазнали пошкоджень. Вибуховою хвилею та уламками вибито віконні рами у багатоповерхівках одного з районів міста», — додали в Офісі генпрокурора, де повідомили про початок досудового рослідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисними вбивствами.

Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що росія атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. ППО вдалося збити 27 дронів та 87 крилатих ракет.

Фото зі сторінки Анатолія Куртєва

454

Читайте нас у Facebook та Instagram