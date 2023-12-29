«Якщо Україна втратить волю чи можливість до опору, розправа з нею буде тотальною», — Олександр Невзоров
«Для росіян пріоритетними цілями залишаються пологові будинки, школи, онкологічні центри та житлові масиви, — так характеризує масовану атаку ракетами та дронами на Україну публіцист Олександр Невзоров. — Ті, хто сподівалися, що путін порозумнішав і змінив тактику — помилилися.
Безглуздий, але кривавий тероризм був, є і завжди буде його улюбленим способом нагадати світу про «велич росії».
Вже зрозуміло, що кремлівський людожер невиправний, а «руський стиль» війни незмінний.
Він полягає в ударах по беззахисним, легким і ласим цілям. По стареньких і дітях, по породіллях і пенсіонерах, які сплять у своїх будинках.
путін щедрий. Він вирішив зробити новорічний подаруночок своїм фанатам і патріотам, які вже завелися та чухуються в очікуваннях нової порції української крові.
Старий садист знає, чим треба полити російське новорічне олів'є, щоб народ кривило від щастя і любові до свого вождя.
Саме військові злочини, людожерство, тероризм, безжалісність забезпечують той рівень захватів, які роблять путіна кумиром російських мас.
А він дуже хоче бути «рідним та любимим». Та й сам явно «тягнеться» від палаючих пологових будинків і кварталів. Це саме та гармонія, яка забезпечує російську стабільність.
путінська «перемога» на виборах забезпечить безмежність терору та свавілля. Кремлівські ідеологи вже облизуються в передчутті:
2024 року країна остаточно перейде на військові рейки — в економіці, політиці, але головне в культурі, ідеології, освіті та мистецтві. росія, що воює і перемагає. Це зовсім інша країна, якої ми просто собі уявити не можемо.
Сьогоднішня атака — чергове нагадування миролюбцям та погоджувачам, про те, що саме путін зробить з Україною, якщо та втратить волю чи можливість до опору.
Розправа з нею буде тотальною".
Фото із соцмереж
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.71