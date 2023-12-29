«Якщо Україна втратить волю чи можливість до опору, розправа з нею буде тотальною», — Олександр Невзоров

Публіцист Олександр Невзоров назвав «руським стилем війни» удари по мирних населених пунктах, що так подобається росіянам, які підтримують путіна.

«Для росіян пріоритетними цілями залишаються пологові будинки, школи, онкологічні центри та житлові масиви, — так характеризує масовану атаку ракетами та дронами на Україну публіцист Олександр Невзоров. — Ті, хто сподівалися, що путін порозумнішав і змінив тактику — помилилися.

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Безглуздий, але кривавий тероризм був, є і завжди буде його улюбленим способом нагадати світу про «велич росії».

Вже зрозуміло, що кремлівський людожер невиправний, а «руський стиль» війни незмінний.

Він полягає в ударах по беззахисним, легким і ласим цілям. По стареньких і дітях, по породіллях і пенсіонерах, які сплять у своїх будинках.

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путін щедрий. Він вирішив зробити новорічний подаруночок своїм фанатам і патріотам, які вже завелися та чухуються в очікуваннях нової порції української крові.

Старий садист знає, чим треба полити російське новорічне олів'є, щоб народ кривило від щастя і любові до свого вождя.

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Саме військові злочини, людожерство, тероризм, безжалісність забезпечують той рівень захватів, які роблять путіна кумиром російських мас.

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А він дуже хоче бути «рідним та любимим». Та й сам явно «тягнеться» від палаючих пологових будинків і кварталів. Це саме та гармонія, яка забезпечує російську стабільність.

путінська «перемога» на виборах забезпечить безмежність терору та свавілля. Кремлівські ідеологи вже облизуються в передчутті:

2024 року країна остаточно перейде на військові рейки — в економіці, політиці, але головне в культурі, ідеології, освіті та мистецтві. росія, що воює і перемагає. Це зовсім інша країна, якої ми просто собі уявити не можемо.



Сьогоднішня атака — чергове нагадування миролюбцям та погоджувачам, про те, що саме путін зробить з Україною, якщо та втратить волю чи можливість до опору.

Розправа з нею буде тотальною".

Фото із соцмереж

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