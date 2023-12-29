ЗМІ підрахували, в яку суму обійшовся росії ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі та вранці 29 грудня росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше 1,273 млрд дол. Про це свідчать розрахунки «Економічної правди» за даними Командування повітряних сил.

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Загалом ворог випустив по Україні:

• 36 ударних БПЛА Shahed-136/131;

• щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

• 8 крилатих ракет Х-22/Х-32;

• 14 балістичних ракет С-300/С-400/ «Іскандер-М»;

• 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

• 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

• одну ракету Х-59.

Гіперзвукова ракета Х-47 «Кинджал» може коштувати від 10 млн дол і вище, загальна вартість 5 пусків — 50 млн дол.

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Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких БпЛА коштували 720 тис дол.

За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол, тобто загальна вартість випущених ракет — 1,17 млрд дол.

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Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн дол.

Балістична ракета «Іскандер-М» може коштувати 3 млн дол, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу — 42 млн дол.

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Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 — по 0,5 млн дол. Таким чином загальна вартість становить 2,5 млн дол.

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня коштували Росії 1 млрд 273 млн 220 тис дол.

Як писали «ФАКТИ», від масованої ракетної атаки росіян 29 грудня постраждала також територія Польщі, куди прилетів невідомий об'єкт.

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