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Імовірно, ракета долетіла до Польщі під час обстрілу росіянами України: Дуда терміново скликає військове керівництво

13:43 29 грудня 2023
Кордон із Польщею

29 грудня, коли росіяни завдавали масованого ракетно-дронового удару по Україні, невідомий об'єкт прилетів на територію сусідньої Польщі.

Як повідомляє rmf24.pl, відповідні польські служби намагаються знайти його. Наголошується, що об'єкт, що рухався на величезній швидкості, помітили мешканці Люблінського воєводства. Йдеться про район навколо Пшеводова, де рік тому впала ракета, що прилетіла з боку України. Пошуки ведуться у районі Замостя. Проте місцеві масмедіа не повідомляють про те, що люди чули вибух.

Тим часом президент РП Анджей Дуда збирає термінову нараду з військовим керівництвом щодо порушення повітряного простору країни.

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Про те, що росія свідомо обстрілює Україну біля кордону з Польщею, що э провокаційними діями, спрямованими на те, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону, говорив генерал польської армії Роман Полко, передає «Україна Online».

Нагадаємо, що противник атакував багато регіонів України, у тому числі й Львівщину — в обласному центрі є руйнування та загиблі.

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Фото з мережі

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