Новий рік зустрінемо з «плюсом» та дощем замість снігу: синоптик розповіла, коли чекати на похолодання

В Україні, де грудень б’є температурні рекорди, 30 числа поточного місяця серйозні опади малоймовірні, хіба що ввечері на заході та півночі — невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

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«Вітер західного та південно-західного напрямків, помірний, на півночі часом сильний. Температура повітря вночі 0+4 градуси, протягом дня завтра +4+9, на півдні +7+11 градусів. У Києві 30-го грудня — без істотних опадів, аж ввечері можливий невеликий дощ. Вітер із заходу, поривчастий. Найближчої ночі +3, завтра вдень +8 градусів. 31-го грудня в Україні буде переважно сухо, температура повітря без змін, температура повітря +3+7, на півдні до +10 градусів. У новорічну ніч у більшості областей буде без опадів, лише в західній частині розпочнеться дощ, температура повітря +1+5, на сході близько нуля. У перший день Нового року дощ, який прийде із заходу, пошириться на більшість областей України, включно з Кримом. Денна температура повітря становитиме +3+7 градусів, у південній частині +6+10 градусів», — прогнозує вона.

За словами Діденко, похолодання невелике передбачається 4−5 січня.

Відомий метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що за рахунок стійкої зональної атмосферної циркуляції в Атлантико-Європейському регіоні найближчими днями збережеться аномально тепла погода по всій Україні, а на тлі підвищеного тиску істотних опадів не передбачається за винятком окремих областей півночі та заходу країни. Відхилення середньої температури від кліматичної норми у ці дні досягне +5…+10 °С, відповідно такі показники більш характерні для другої половини березня. Сніговий покрив буде присутній лише у високогірній частині Карпат, де і температурний фон виявиться переважно нижче 0 °C.

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Він дав свій прогноз на два останні дні року, що минає.

Субота, 30 грудня:

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У західних областях вночі без опадів, вдень та ввечері пройде невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вдень окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С. У Карпатах вночі −2…+3 °С, удень 0…+5 °С. У північних областях вночі без опадів, вдень та ввечері місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, вдень +3…+8 °С. У центральних областях опадів не очікується. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1…+4 °С, вдень +4…+9 °С. У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями тумани. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С. У східній частині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3 °С, вдень +3…+8 °С.

Неділя, 31 грудня:

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У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +4…+9 °С, на Прикарпатті до +11 °С. У північних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень місцями невеликий мокрий сніг із дощем. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, вдень +1…+6 °С. У центральних регіонах без опадів. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень +2…+7 °С. У південній частині країни та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +7…+12 °С. У східних областях вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, вдень +2…+7 °С.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму в Україні.

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