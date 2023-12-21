Грудень-2023 у Києві б'є температурні рекорди один за одним
В Україну прийшло потепління. Другий день поспіль у столиці фіксують температурні рекорди. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 20 грудня максимальна температура повітря у Києві перевищила на 1,5℃ рекордне значення 1982 року для цього дня і становила +10,6°С. Найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року з температурою +15,2°С», — йдеться у повідомленні.
Тим часом відома синоптикиня прогнозує, що день 22 грудня буде в Україні з опадами.
«Через те, що температура повітря поступово знижуватиметься, очікувані, за прогнозом, дощі змішуватимуться з мокрим снігом. Синоптичний дискомфорт вологої погоди посилюватиме завтра рвучкий південно-західний вітер, часом із штормовими поривами. Одягнутися варто щільніше. Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою, коливатиметься в межах +1+4 градусів, на півдні та сході буде тепліше, +4+8 градусів», — написала вона.
У Києві, за її словами, 22 грудня буде вологим, місцями пройде дощ, можливо з мокрим снігом. Вітер південно-західний, рвучкий, ймовірні штормові пориви до 15−18 метрів за секунду. Температура повітря і вночі, і вдень однакова, +1+3 градуси.
Як писали «ФАКТИ», 2023 рік офіційно стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Також синоптики розповіли, якою буде погода на Різдво та Новий рік.
Фото СергІя ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»34