Можливі сильні морози та снігопади: якої погоди чекати українцям взимку

Всупереч «теплим» першим дням грудня, взимку не обійдеться без сильних морозів та снігопадів. Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Ukrainian Hydrometeorological Institute Віра Балабух.

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«Дуже ймовірно, що грудень очікується за прогнозом досить теплий. І вже якщо можливі такі арктичні вторгнення, то вони, скоріш за все, будуть як класично у нас — найнижчі температури у нас спостерігаються у другій половині січня, лютому», — зазначила вона.

За словами фахівчині, саме у цей період буде найхолодніше, а також можливі сильні снігопади. Втім, кліматологиня висловила сподівання, що погода переважно буде досить комфортною для людей, а температура повітря коливатиметься, як і в попередні зими, у межах від -5 до +5.

«А такі різкі похолодання будуть короткотривалими та не дуже інтенсивними», — зауважила Віра Балабух.

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Синоптик Ігор Кібальчич також вважає, що попри те, що зміна клімату триває вже кілька десятиліть і зими в Україні стали значно м'якшими, морози та сніг все одно будуть.

«Це не виключає короткочасних і епізодичних похолодань, тривалістю 1 — 2 тижні, коли стовпчики термометрів опускаються нижче −20…−25 °С. Подібні аномалії в масштабі всієї зими неможливо спрогнозувати з великою завчасністю. Вони стають очевидними лише за 7 — 10 днів до свого безпосереднього початку», — уточнює він.

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Стосовно снігопадів, то вони також будуть в Україні. Але водночас навряд чи сніговий покрив протримається всі три місяці. Крім того, за останній час збільшилася кількість циклонів.

Нагадаємо, 1 грудня в Україні очікується прихід південного циклону, який принесе мокрий сніг, ожеледь, дощ і рвучкий вітер.

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